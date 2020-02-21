За Месси могла шпионить налоговая служба Аргентины. Идет расследование

Нападающий фигурирует в списке из более чем 60 человек, находившихся в базе Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции, сообщает Sports.ru со ссылкой на Marca.

Судья расследует, делали ли эти ведомства соответствующие запросы в рамках закона.

Предполагается, что несанкционированной слежке также могли подвергнуться 50 федеральных судей, в том числе 23 – из Буэнос-Айреса, девять губернаторов, пять федеральных прокуроров, девять крупных бизнесменов, а также некоторые министры и депутаты.