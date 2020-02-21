Будущее России: эксперты обрисовали четыре сценария

Свою роль сыграл и агрессивный курс Кремля, объявившего войну коррупции. Его жертвой, представили авторы брошюры, стал лидер оппозиции Алексей Навальный. В 2021 году его признали виновным в получении финансовой помощи со стороны Запада. Разумеется, близкого окружения Путина чистки не коснулись, но внимание общества удалось отвлечь. Помогла этому стриминговая платформа "ТВ-Закон", которая "с любовью показывает экстравагантные дома российской элиты" за рубежом и транслирует "просьбы о прощении, снятые на видеокамеру".

Троицкий пообещал открыть новую страницу истории России, но какой она будет? Он неопытен и не занялся еще наиболее болезненными вопросами: как модернизировать экономику и не вызвать противостояние элит, зависящих от "нефтяной иглы", развязать узел противоречий в Донбассе, наладить конструктивные отношения с Западом. В воздухе есть надежда - но именно надежда, а не отчаяние, часто питает революции, заключают авторы сценария.

"Орел кричит": сценарий глубокого кризиса в России

В основе этого сценария лежат два негативных фактора для России. Во-первых, с начала 2020-х годов глобальный кризис в мировой экономике сильно ударил по положению дел в России, а цена нефти рухнула до 15 долларов за баррель. Фонд национального благосостояния в течение нескольких месяцев оказался истрачен.

Стабилизировать экономику не удалось. Эскалацию внутренней напряженности вызвала неконтролируемая коррупция в России. Госструктуры практически перестали функционировать, социальная напряженность выросла, между федеральным центром и периферией возникли непреодолимые противоречия. Прозападные элиты в России уступили позиции националистически настроенным силовикам.

Во-вторых, Россия получила серьезный удар на международной арене после того, как новый президент США Элизабет Уоррен перехватила инициативу в урегулировании конфликтов вокруг Грузии и Украины. Сразу после того, как Путин в 2021 году согласился на возвращение Донбасса под контроль Украины, Киеву пообещали членство в НАТО. Это дало толчок популярности российским националистам. Кризис и нехватка средств заставили Кремль отказаться от активной внешней политики на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке.

Популярность Путина упала. На этом фоне осенью 2023 года был назван преемник. Путин выбрал не молодого технократа, а лояльного сподвижника: выбор пал на министра обороны Сергея Шойгу. Первые месяцы его работы на посту президента совпали с углублением кризиса в мировой экономике. Отношения с США стали откровенно враждебными. На фоне продолжающегося роста протестов внутри страны Путин назначил "Игоря Стрельцовского" главой МВД.

К лету 2025 года стало очевидно: Шойгу с кризисом не справляется. Стрельцовскому поручили жестко разгонять массовые протесты. В декабре того же года Шойгу по состоянию здоровья вынужден оставить пост и "вернуться в родную Туву". Стрельцовский становится и.о. президента.

Чтобы не допустить развала России на части, Стрельцовский увольняет глав регионов, которые не смогли справиться с волной протестов. Он сосредотачивает крупные военные силы на границах с Грузией и Украиной под предлогом непосредственной угрозы для безопасности России. Киев и Тбилиси к этому моменту уже получили статус кандидатов на вступление в НАТО и согласились разместить войска альянса на своих территориях.