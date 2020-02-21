В Эстонии поспел первый картофель

В теплицах расположенного в поселке Йыгева Эстонского института растениеводства в четверг, 20 февраля, собрали первый урожай молодого картофеля.
Пять красных сортов картофеля посадили в теплицах института 13 декабря, задачей ученых было определить скороспелость и устойчивость к свету, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
Как отметил член правления предприятия Talukartul Калле Хамбург, ранние сорта картофеля в основном имеют желтую кожуру, но в результате селекции она стала слишком тонкой и не защищает клубни от солнечного света в достаточной степени: «Так что выход – в красных сортах».
Научный сотрудник института Терье Тяхтъярв в свою очередь пояснила, что четыре из пяти экспериментальных сортов она может смело предложить занимающимся выращиванием картофеля фермерам. «Лучше всего себя проявил сорт Evolution», - сказала Терье Тяхтъярв, добавив, что в этом году обязательно засадим им поле.