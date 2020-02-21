В Эстонии поспел первый картофель

Пять красных сортов картофеля посадили в теплицах института 13 декабря, задачей ученых было определить скороспелость и устойчивость к свету, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Как отметил член правления предприятия Talukartul Калле Хамбург, ранние сорта картофеля в основном имеют желтую кожуру, но в результате селекции она стала слишком тонкой и не защищает клубни от солнечного света в достаточной степени: «Так что выход – в красных сортах».