Пт, 21.02.2020
Не имею ни малейшего намерения утверждать, что Китай и Россия – такие все из себя няшки, белые и пушистые. Вячеслав Иванов

В Эстонии поспел первый картофель

Красный картофель.

ФОТО: Marko Saarm

В теплицах расположенного в поселке Йыгева Эстонского института растениеводства в четверг, 20 февраля, собрали первый урожай молодого картофеля.

Пять красных сортов картофеля посадили в теплицах института 13 декабря, задачей ученых было определить скороспелость и устойчивость к свету, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Как отметил член правления предприятия Talukartul Калле Хамбург, ранние сорта картофеля в основном имеют желтую кожуру, но в результате селекции она стала слишком тонкой и не защищает клубни от солнечного света в достаточной степени: «Так что выход – в красных сортах».

Научный сотрудник института Терье Тяхтъярв в свою очередь пояснила, что четыре из пяти экспериментальных сортов она может смело предложить занимающимся выращиванием картофеля фермерам. «Лучше всего себя проявил сорт Evolution», - сказала Терье Тяхтъярв, добавив, что в этом году обязательно засадим им поле.

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