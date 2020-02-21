Фото ⟩ Водитель грузовика заснул за рулем и вылетел в кювет

Ехавший из Польши в Таллинн водитель грузовика с польскими регистрационными номера в 4 утра вылетел с дороги на границе Выйсте, сразу после детского сада и начальной школы Тахкуранна. Грузовик приземлился в кювете.

По словам водителя, он начал путь из Польши с семитонным грузом и заснул за рулем. В результате ДТП водитель получил несколько царапин, а на шоссе Via Baltica было нарушено движение.

Полиция получила сообщение о ДТП около пяти утра. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма, люди в аварии не пострадали и далее этим будет заниматься страховая компания.