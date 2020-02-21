У горожан тоже спросят, что будет на месте Пяэскюлаской свалки

Как отмечает Александр Тараскин, ведущий специалист отдела обращения с отходами Таллиннского департамента предпринимательства, город постоянно осуществляет мониторинг состояния свалки. Здесь регулярно проводятся работы по уходу за системой отвода ливневой воды, отводу свалочного газа, а также анализируется ее возможное негативное влияние на окружающую среду.

«На данном этапе мы заказали экспертную оценку для определения состояния системы сбора свалочного газа, на основании которой установку отрегулируют до оптимального режима работы. Также спланируем дальнейшие шаги по окончательному закрытию свалки», - прокомментировал ведущий специалист.

Территория бывшей свалки довольно велика – около 30 гектаров, поэтому после того, как она станет безопасной, эту площадь необходимо рационально использовать.

«У нас имеется ряд предложений, как могла бы быть использована одна из самых высоких точек Таллинна, расположенная именно на этой территории, - сообщил Александр Тараскин. – Например, здесь мог бы располагаться центр для зимних видов спорта или работающая на солнечных батареях электростанция. Свалка принадлежит городу и полностью располагается на его территории, поэтому ее судьбу будут решать городские власти совместно с квалифицированными экспертами и, конечно, жителями столицы».

Пока же пребывание на территории свалки строго запрещено, так как объект опасен для жизни: поверхность постепенно оседает и возможно образование пустот, в которые можно ненароком провалиться. Кроме того, здесь не предусмотрена инфраструктура для свободного передвижения, то есть нет барьеров, поручней, указателей и тому подобного.

Пяэскюлаская свалка была создана в 1974 году (по некоторым данным – в 1972-м) как временное хранилище для бытовых и промышленных отходов. На момент закрытия в 2003 году ее площадь составляла примерно 30 га, высота - около 30 метров, а объем составлял приблизительно 4,5 млн кубических метров.

Исследовать состояние свалки начали в 1989 году, а в 1992 году начали постепенно внедрять современные методы складирования отходов.

3 июля 2003 года здесь был прекращен прием мусора и начались предварительные работы по закрытию свалки.

В 2007 году Пяэскюлаская свалка была закрыта окончательно. В это же время заработала Таллиннская свалка, открытая в Йыэляхтме.

В ходе работ по закрытию объекта по периметру свалки были установлены специальные заградительные виниловые панели, системы сбора и отвода загрязненной воды, также система сбора выделяющегося свалочного газа и система отвода дождевой воды. Кроме того, свалку накрыли особым куполом, состоящим из слоя глины, дренажных матов, дополнительного покрытия, на которых были проведены работы по озеленению.

По закону наблюдение за свалкой продлится в течение 30 лет (с 2004 по 2034 гг.), только после этого Департамент окружающей среды вынесет решение – продолжить наблюдение или же окончательно закрыть ее. С 2019 года наблюдение за территорией ведет ELLE OÜ, оценивая состояние вод, выделяемого свалочного газа, а также степень проседания поверхности.