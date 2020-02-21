Не попадитесь! Новый вид мошенничества направлен на клиентские базы крупных предприятий

В прошлом месяце RIA получил сообщения о трех попытках финансового мошенничества с использованием фальшивых счетов: от имени компаний эстонского строительного, медицинского и логистического сектора партнерам и клиентам направлялись фальшивые счета с просьбой перевести деньги на мошеннический банковский счет. В двух случаях у компании было доменное имя с похожим наименованием, а в третьем случае мошенники воспользовались тем, что собственный почтовый домен компании не был достаточно защищен от неправомерного использования, сообщает RIA.

«Это новый вид мошенничества, который может в будущем привести к значительным экономическим потерям, так как мишенью может стать целевая клиентская база некоторых компаний», - сказал руководитель отдела проблемы кибер-инцидентов департамента RIA Тыну Таммер.

«RIA выпустил руководство для общественного сектора о том, как обезопасить связь по электронной почте с использованием правильно настроенных протоколов SPF, DKIM и DMARC для предотвращения злоупотреблений. Это руководство также подходит и для предприятий», - добавил Таммер.