Пт, 21.02.2020
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  • Не попадитесь! Новый вид мошенничества направлен на клиентские базы крупных предприятий

Не попадитесь! Новый вид мошенничества направлен на клиентские базы крупных предприятий

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

В январе Департамент государственной инфосистемы (RIA) зарегистрировал  251 финансовое мошенничество -  примерно столько же, сколько в среднем за прошлый год. По данным департамента, становится все большее финансовых мошенничеств, направленных преступниками на клиентские базы крупных предприятий.

В прошлом месяце RIA получил сообщения о трех попытках финансового мошенничества с использованием фальшивых счетов: от имени компаний эстонского строительного, медицинского и логистического сектора партнерам и клиентам направлялись фальшивые счета с просьбой перевести деньги на мошеннический банковский счет. В двух случаях у компании было доменное имя с похожим наименованием, а в третьем случае мошенники воспользовались тем, что собственный почтовый домен компании не был достаточно защищен от неправомерного использования, сообщает RIA.

«Это новый вид мошенничества, который может в будущем привести к значительным экономическим потерям, так как мишенью может стать целевая клиентская база некоторых компаний», - сказал руководитель отдела проблемы кибер-инцидентов департамента RIA Тыну Таммер.

«RIA выпустил руководство для общественного сектора о том, как обезопасить связь по электронной почте с использованием правильно настроенных протоколов SPF, DKIM и DMARC для предотвращения злоупотреблений. Это руководство также подходит и для предприятий», - добавил Таммер.

Преступники продолжают пытаться легко заработать на атаках вымогателей. В январе в департамент RIA сообщили о шести случаях, когда корпоративные или частные компьютеры были заражены шифрованием данных с помощью программ-вымогателей. В одном случае атака с целью выкупа приостановила работу промышленной компании на 36 часов, предприятие оценило экономический ущерб в 17 000 евро.

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