Пт, 21.02.2020
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Удар по приграничной торговле: Латвия поднимает акциз на алкоголь

Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Сейм Латвии вчера принял решение повышать ставки акцизного налога на алкоголь в 2020 и 2021 году в среднем на пять процентов в год.

Большинство парламента в окончательном чтении поддержало поданные фракцией партии KPV LV поправки к закону об акцизном налоге, предполагающие более медленный рост акцизного налога на алкоголь, чем планировалось ранее, пишет Rus.TVNET.

Таким образом, налог на литр крепкого алкоголя будет увеличен на 0,38 евро в 2020 году и на 0,4 евро в 2021 году, для вина рост составит 0,06 евро за литр в 2020 и 2021 году, а для пива - 0,03 евро за литр.

Согласно поддержанным предложениям, для промежуточных продуктов (крепостью от 15% до 22%) акциз увеличится со 168 евро до 176 евро за 100 литров, для спирта и остальных алкогольных напитков акцизный налог с 1 марта вырастет с 1564 евро до 1642 евро за 100 литров абсолютного спирта, а через год - до 1724 евро.

В свою очередь акциз на пиво повысится с 7,4 евро до 8,2 евро за 100 литров, что немного больше, чем предполагалось ранее.

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