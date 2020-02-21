Меры безопасности: банк SEB ввел важные изменения

Начиная с 21 февраля каждый клиент банка желающий войти в свой интернет - банк должен прежде всего идентифицировать свой статус бизнес- или частного клиента и затем он будет перенаправлен на страницу входа в интернет - банк.
Тем клиентам, которые используют для идентификации Smart-ID или Mobiil-ID, нужно будет также вводить свой личный код. Изменение было внедрено во всех трех странах Балтии одновременно. Цель новшества заключается в повышении безопасности входа в интернет-банк.
«Определение статуса клиента и указание его личного кода наряду с признаком пользователя - это простые шаги, которые помогут избежать ошибок, обусловленных небрежностью при входе в интернет - банк, и вместе с тем обеспечат дополнительную защиту от фишинговых атак», - говорит руководитель отдела электронного банка SEB Таммо Отсасоо.
Своим клиентам банк SEB напоминает, что при вводе PIN1 и PIN2 от Smart-ID и Mobiil-ID клиент должен убедиться, что подтверждает именно ту сделку, которую он желает совершить. Кроме того, банк просит проявлять предельную внимательность при поступающих SMS и электронных письмах, в которых содержатся прямые ссылки, особенно в период, когда все спешат задекларировать доходы и получить возврат денег.