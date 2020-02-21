Меры безопасности: банк SEB ввел важные изменения

Тем клиентам, которые используют для идентификации Smart-ID или Mobiil-ID, нужно будет также вводить свой личный код. Изменение было внедрено во всех трех странах Балтии одновременно. Цель новшества заключается в повышении безопасности входа в интернет-банк.

«Определение статуса клиента и указание его личного кода наряду с признаком пользователя - это простые шаги, которые помогут избежать ошибок, обусловленных небрежностью при входе в интернет - банк, и вместе с тем обеспечат дополнительную защиту от фишинговых атак», - говорит руководитель отдела электронного банка SEB Таммо Отсасоо.