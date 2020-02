Там добывают крупнейшие в мире алмазы

Еще минимум двадцать лет

Урожай гигантских алмазов в Ботсване

Алмазный карьер Карове начал работать во втором квартале 2012 года, и уже через три года усилия были достойно вознаграждены. 18 ноября 2015 года предприятие сообщило, что нашло второй по величине драгоценный камень в мире весом 1111 карат (222 г). Он уступал лишь найденному столетием ранее Куллинану, вес которого составлял 3106 карат (621 г). Камень, получивший имя Леседи Ла Рона, был продан за 53 миллиона долларов компании Graff, которая отдала его в огранку, после чего он стал крупнейшим в мире бриллиантом изумрудной огранки.

Леседи Ла Рона весом в 1111 карат (222 г). ФОТО: Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

На следующий день в том же месторождении был найден алмаз Constellation в 813 карат, который был продан впоследствии за 63 миллиона дубайской компании по торговле алмазами Nemesis International. В апреле прошлого года был найден алмаз весом 1758 карат (352 г), который, в свою очередь, стал вторым по величине за все времена.

Lucara и здесь нарушила традиции: вместо того, чтобы продать драгоценный камень на аукционе, на который обычно выставляют крупные алмазы, камень, получивший название Sewelô, останется в тройной собственности. Lucara оставит себе долю в 50%, а по 25% получат бельгийская фирма по шлифовке и огранке бриллиантов HB Company, которая будет создавать из камня коллекцию, и гигант товаров роскоши Louis Vuitton, задачей которого станет продажа украшений. В рамках сделки 5% дохода от розничной продажи ограненного бриллианта поступит Lucara для программы помощи местных общин в Африке.

Sewelô весит 1758 карат (352 г). ФОТО: Handout/Reuters

Речь идет о беспрецедентном соглашении. Оно было подготовлено под такой завесой тайны, что в ходе внутренних переговоров руководители Lucara дали потенциальному партнеру имя Крокодил. Сумма сделки не разглашается. Источник, близкий к сделке, сказал журналу The New Yorker, что стоимость сделки составила несколько миллионов долларов. Исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Берк также сказал газете The New York Times, что она обошлась им в несколько миллионов.