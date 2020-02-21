Потерянное в США кольцо нашлось через полвека недалеко от Эстонии

В 1973 году Шон МакКенна, житель американского штата Мэн, подарил своей возлюбленной Дебре свое школьное кольцо с гравировкой, на которой была символика школы Морзе, год выпуска и инициалы Шона. К сожалению, Дебра в тот же год потеряла дорогой подарок от любимого, за которого вскоре вышла замуж, пишет news.sky.com.

Удивительно, но почти через полвека кольцо нашлось... в Финляндии! Его с помощью металлоискателя обнаружил археолог-любитель Марко Сааринен. Кольцо лежало в лесу недалеко от города Каарина на глубине примерно 20 сантиметров. Осмотрев кольцо и обнаружив гравировку, Марко выяснил, кому оно принадлежало. К сожалению, выяснилось, что Шон три года назад скончался от рака. Так кольцо вернулось к Дебре.

Дебра была глубоко тронута поступком Сааринена. «Это очень трогательно, что в нашем жестоком мире еще есть хорошие люди», - сказала она. Как кольцо оказалось в Финляндии, до сих пор неизвестно.