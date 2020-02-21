Норвежцы обвинили лыжника Большунова в использовании во время гонки снегохода

После триумфальной победы в масс-старте свободным стилем россиянина Александра Большунова, почти на минуту опередившего именитый квартет норвежцев, уязвленные скандинавы обвинили его в нечестных приемах ведения борьбы.

По версии норвежских журналистов, получить 50-секундное преимущество российскому лыжнику помогло нахождение рядом со снегоходом, который прикрывал его от ветра. С мнением репортеров согласился один из участников гонки Симен Крюгер.

Recap of todays mens race 34km in Meråker 🎯#fiscrosscountry pic.twitter.com/h4wA17KFsM — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 20, 2020

"Да, снегоход в какой-то момент двигался слишком близко. Был сильный боковой ветер. Если снегоход был слишком близко, то это не очень хорошо. Мы обсуждали это в палатке. Водитель должен знать, откуда дует ветер, чтобы снегоход не принимал на себя ветра больше, чем лыжник. Водитель должен знать, где находиться, чтобы не влиять на результат", - цитирует Eurosport заявление Крюгера порталу Dagbladet.

Сам Александр назвал эти домыслы полной чушью.

"Вообще не помню, чтобы я следовал за снегоходом. Был сильный ветер, плохая видимость. Снегоход ни при чем, не думаю, что я получил какое-то преимущество. Если норвежцы думают, что я этим воспользовался - это их дело. Это полная чушь. Я победил не поэтому. Они могли последовать за мной, но не смогли", - отметил лидер общего зачета "Ски Тура".