Осторожно, этот туроператор продает в Эстонии туры, но не дает гарантий

«У организаторов рейсовых пакетов в Эстонии есть обязательство установить гарантию на случай, если организатор тура не сможет выполнить свои обязательства согласно договору с клиентом», – сообщает TTJA в пресс-релизе. Siafu Tanzania Safaris Ltd не смогла предоставить гарантий.

Проще говоря, если у фирмы возникают трудности с финансами, а гарантии нет, то при отмене рейса клиенты могут остаться без уплаченных средств.

TTJA советует потребителям перед покупкой рейсового пакета проверить наличие гарантий у туроператора в Регистре экономической деятельности. В поиске нужно вписать название фирмы или ее регистрационный.

Siafu Tanzania Safaris Ltd — основанное в Танзании предприятие, которое продает свои пакеты и в Эстонии.