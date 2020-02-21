Пт, 21.02.2020
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  • Осторожно, этот туроператор продает в Эстонии туры, но не дает гарантий

Осторожно, этот туроператор продает в Эстонии туры, но не дает гарантий

Keenia, Aafrika.

ФОТО: Pexels / Oleg Magni

Департамент защиты прав потребителя (TTJA) сообщил, что туроператор Siafu Tanzania Safaris Ltd не представила доказательство наличия требуемой в Эстонии гарантии.

«У организаторов рейсовых пакетов в Эстонии есть обязательство установить гарантию на случай, если организатор тура не сможет выполнить свои обязательства согласно договору с клиентом», – сообщает TTJA в пресс-релизе. Siafu Tanzania Safaris Ltd не смогла предоставить гарантий.

Проще говоря, если у фирмы возникают трудности с финансами, а гарантии нет, то при отмене рейса клиенты могут остаться без уплаченных средств.

TTJA советует потребителям перед покупкой рейсового пакета проверить наличие гарантий у туроператора в Регистре экономической деятельности. В поиске нужно вписать название фирмы или ее регистрационный.

Siafu Tanzania Safaris Ltd — основанное в Танзании предприятие, которое продает свои пакеты и в Эстонии.

Подробнее о гарантийных обязательствах туроператоров и турагентов можно прочесть здесь.

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