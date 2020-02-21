Орудуют угонщики: за свою невнимательность жительница Эстонии расплатилась дорогущим внедорожником

Вчера утром в Тарту жительница улицы Поотсмани Мерле Пастик обнаружила, что в течение ночи был угнан ее городской внедорожник GLS-класса Mercedes-Benz 2016 года выпуска и с номерным знаком 954TNL, пишет Tartu Postimees.
Владелица автомобиля Мерле Пастик сказала, что у нее есть небольшая надежда вернуть машину. По ее словам, сейчас она не может оценить нанесенный ущерб, поскольку на автомобиль оформлена страховка каско и неизвестно, какую сумму может компенсировать страховая компания.
На портале auto24.ee есть объявление о продаже такого же автомобиля и за него там просят 59 900 евро.
Руководитель службы по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями Лыунаской префектуры Райн Восман сказал, что полиция активно работает, чтобы установить местонахождение угнанного в Тарту автомобиля и личности преступников.
По данным полиции, ключи от автомобиля были украдены в доме. «Насколько сейчас известно, ночью в дом проникли через незапертую дверь, - говорит Восман. – Поэтому рекомендуем перед уходом из дома и в ночное время проверять, закрыты ли двери дома, заперт ли автомобиль, включена ли сигнализация. В свою очередь ключи надо хранить так, чтобы они не попадались на глаза посторонним. Если же вы заметите подозрительную деятельность около вашего дома или автомобиля, надо немедленно дать знать на номер 112», - отметил Восман.