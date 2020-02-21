Орудуют угонщики: за свою невнимательность жительница Эстонии расплатилась дорогущим внедорожником

Владелица автомобиля Мерле Пастик сказала, что у нее есть небольшая надежда вернуть машину. По ее словам, сейчас она не может оценить нанесенный ущерб, поскольку на автомобиль оформлена страховка каско и неизвестно, какую сумму может компенсировать страховая компания.

По данным полиции, ключи от автомобиля были украдены в доме. «Насколько сейчас известно, ночью в дом проникли через незапертую дверь, - говорит Восман. – Поэтому рекомендуем перед уходом из дома и в ночное время проверять, закрыты ли двери дома, заперт ли автомобиль, включена ли сигнализация. В свою очередь ключи надо хранить так, чтобы они не попадались на глаза посторонним. Если же вы заметите подозрительную деятельность около вашего дома или автомобиля, надо немедленно дать знать на номер 112», - отметил Восман.