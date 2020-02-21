Колония крыс захватила многоэтажный дом: они разгуливают даже днем

Пока одни жители дома присутствия крыс пока не ощущают, другие очень недовольны такими нежелательными соседями.

Около одного из подъездов дома по улице Илукстес, 12 установлен кошачий домик, где на своем посту находится свой охотник за мышами. Это грызунов не останавливает.

В доме даже сменили большой мусорный контейнер, однако в нем быстро появилась большая дыра. Жильцы дома в отчаянии, почему Rīgas namu pārvaldnieks месяцами игнорирует их крики о помощи.

В свою очередь, представители Инспекции здравоохранения удивлены, что при свете дня можно увидеть столь большую стаю крыс.

Инспекция не получила ни одной жалобы от жителей дома, однако отмечает, что домоуправу в таких ситуациях нужно действовать незамедлительно.

Rīgas namu pārvaldnieks отвечает, что в течение последнего года было получено всего два сообщения о грызунах. RNP даже винит самих жителей, которые выбрасывают в мусорные контейнеры много еды, что является для крыс большим праздником.

После дератизации мертвых крыс, скорее всего, придется собирать дворнику.