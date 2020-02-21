Будьте внимательны при выборе съемной квартиры: мелкие детали могут отравить вам жизнь

На кухне нет вытяжки

При отсутствии вытяжки, воздух на кухне быстро становится влажным, что создает отличную среду для возникновения плесени. Запахи еды также распространяются по всей квартире и впитываются в одежду и мебель.

Грязные подъезды и лестницы

Состояние мест общего пользования является хорошим показателем того, какие люди живут в многоквартирном доме. Если лестничные клетки, лифты, подвалы и другие помещения, которыми пользуются все жильцы, чистые, можно предположить, что в доме живут порядочные и воспитанные люди. Это также указывает на хорошую работу квартирного товарищества. Загроможденные лишними вещами и грязные места общего пользования говорят об обратном.

Слишком маленькая ванная

Обратите внимание на размер ванной. Пользоваться тесной ванной неудобно, а приняв душ, если он не установлен в кабине, вы будете вынуждены собирать воду с пола. Не следует упускать из виду и вентиляцию. Постоянная избыточная влажность создает отличную среду для роста плесени.

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