Опрос ⟩ Большинство жителей считает, что в Эстонии жить хорошо. Правда, есть несколько «но»

Цель заказанного Институтом общественных исследований опроса — отслеживать изменения в мировоззрении жителей страны. Исследование проводится каждый год на протяжении последних пяти лет. Это позволяет постоянно отслеживать тренды, которые могут повлиять на политический ландшафт Эстонии. Помимо вопросов об идеологических позициях, респондентов также просят дать общую оценку жизни.

Респондентов спросили, насколько они удовлетворены финансовым положением своей семьи. «Полностью удовлетворены» или «скорее, удовлетворены» 63 процента респондентов. «Скорее, не довольны» или «совсем недовольны» 37 процентов респондентов. Один процент не смог ответить на этот вопрос.

Людям задали и вопрос, движется ли Эстония, на их взгляд, в правильном направлении. «В правильном» или «скорее, в правильном» ответили 55 процентов, «в неправильном» или «скорее, в неправильном» - 28 процентов. 17 процентов не смогли ответить.

Большинство людей (89%) респондентов ответили, что в Эстонии жить хорошо. С ними не согласились только девять процентов. Два процента ответить не смогли.