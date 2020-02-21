Водитель, сбивший двух полицейских в Ласнамяэ, арестован

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и с разрешения суда 25-летнего мужчину арестовали на срок до двух месяцев.

Как пояснила окружной прокурор Наталия Мийльвеэ, хотя прежде подозреваемого не привлекали к уголовной ответственности, совершенный им проступок настолько тяжел, что, по оценке прокуратуры, решение арестовать его обоснованно.

«Молодому человеку предъявлено подозрение в покушении на убийство. На основании собранных доказательств можно прийти к выводу, что он сбил сотрудников полиции, пришедших его задержать, чтобы избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, а также за обращение с наркотическими веществами. Его даже не остановила мысль, что своими действиями он может убить человека. И хотя прежде его не привлекали к уголовной ответственности, своим поведением он продемонстрировал полное пренебрежение и к закону, и к жизням других людей, поэтому, оставаясь на свободе, он может представлять опасность для окружающих», - подчеркнула прокурор Мийльвеэ.

Напомним, что в среду, 19 февраля, около 10:00 на парковочной площадке на улице Кярбери в Таллинне полицейские осуществляли задержание мужчины, в отношении которого было основание полагать, что он занимается продажей наркотиков. В ходе задержания мужчина на Opel сначала наехал на автомобиль полиции без опознавательных полицейских знаков, затем на двух полицейских: 24-летнего, причинив ему серьезные повреждения, и 30-летнего, который получил травму ступни. Скорая помощь доставила обоих полицейских в больницу, угрозы для их жизней нет.