23 февраля Эстонская и Красная армии сойдутся в бою в Виймси

23 февраля в 13.00 на территории Музея Эстонских вооруженных сил имени генерала Лайдонера, расположенного в Виймси на Мыйза-теэ, 1, пойдет военно-историческая реконструкция «Южный фронт, 1919 год», посвященная боям между частями Эстонской и Красной армий весной 1919 года, проходившим за мызу Сянна.

В мероприятии примут участие 100 реконструкторов из военно-исторических клубов Эстонии, Латвии, России, Белоруссии и Финляндии.

У гостей мероприятия будет возможность пообщаться с военными историками из разных стран, познакомиться с униформой и вооружением противоборствующих сторон.

Посетив постоянную экспозицию и временные выставки Эстонского военного музея, все желающие смогут узнать о войнах, которые велись на территории Эстонии, о службе эстонцев и других местных народов в армиях разных стран, а также о войнах, в которых принимали участие жители республики.

В 14.00 начнется концерт под открытым небом.

Для гостей мероприятия будет организован солдатский суп и горячий чай!