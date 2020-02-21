Пн, 24.02.2020
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  • Пропавший в Пыльтсамаа пожилой мужчина нашелся

Пропавший в Пыльтсамаа пожилой мужчина нашелся

Пропавший Яан.

ФОТО: PPA

Полиция на прошлой неделе просила помощи в установлении местонахождения ушедшего 18 февраля из дома в волости Пыльтсамаа в деревне Неанурме 66-летнего Яана.

Яан в тот день отправился на автобусе в город Пыльтсамаа, откуда должен был вернуться домой, но дома так и не появился. Близкие забеспокоились, поскольку раньше он так надолго не пропадал.

Полиция проверила медицинские учреждения, места содержания под стражей, дома друзей и знакомых Яана.

На Яане были серый свитер, черная кожаная куртка, темно-синие джинсы, черные сапоги и черная кепка.

В понедельник внимательный гражданин заметил Яана в Таллинне, и сообщил об этом в центр тревоги. К настоящему времени Яан вернулся домой.

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