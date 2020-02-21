Галерея ⟩ Президент вручает государственный награды

В этом году ордена и медали из рук президента получили 114 человек. Мероприятие прошло в Ноблесснере.

«Благодарность тоже из разряда того, что никогда не надо откладывать на завтра. Эстония благодарит вас. И я рада передать вам эту благодарность, потому что кто-то где-то почувствовал – то, что вы делаете, настолько важно, что хочется рассказать об этом всему нашему народу», – сказала президент Керсти Кальюлайд сегодня на церемонии вручения государственных наград.

«Может, именно сейчас, в 2020 году выражение благодарности и признание соратников даже важнее, чем было когда-либо ранее. В нынешнее время каждый, кто выходит за пределы своего дома, чтобы чем-то поделиться с остальными, взять на себя инициативу, возразить против чего-то или постараться что-то отстоять, знает, что он рискует стать объектом критики, которой он на самом деле не заслужил», – добавила президент Кальюлайд.

«У нас в Эстонии очень много того, за что быть благодарными. Благодарными кому-то. Нам очень повезло, что есть такие люди, благодаря которым мы добились столь немалых успехов в течение последних 30 лет. Особенно нам повезло, что пока большинство из нас мчится вперед, где-то есть те, кто ждет отставших и отчаявшихся в этой сумасшедшей гонке последних трех десятилетий. Те, кто не забывал о слабых в нашем обществе и тогда, когда элита болела культом успеха в тяжелой форме, не желая видеть, что социальное развитие Эстонии, формирование эмпатического государства значительно отстает по сравнению с развитием экономическим», – сказала президент Кальюлайд.

«И именно по этой причине я верю, что сегодня посвященный благодарности день имеет особенное значение в канун дня рождения нашего государства. Так же как помогающие не отступали до тех пор, пока обществу не стал понятен смысл их действий. Надеюсь, не переведутся и те, кто благодарит, замечает и выражает признание», – добавила глава государства.

Как сказала президент Кальюлайд, она часто думает о тех, кто делает жизнь в Эстонии достойной. «Достойной для детей с особыми потребностями или одиноких пенсионеров. Интересной для любителей культуры и развлечений. И, конечно, о тех, кто дает возможность многим людям в Эстонии зарабатывать на хлеб насущный в хороших условиях и с постоянно растущей зарплатой. А также о тех, кто учит наших детей в школах. И так далее. Чувство благодарности к своему народу – это то, что украшает рабочие дни Президента Эстонии».

Орден Государственного герба III класса

Ардо Хиллар Ханссон – бывший президент Банка Эстонии

Орден Белой звезды III класса

Мартин Ярвеоя - автогонщик

Сийм-Вальмар Кийслер – президент ассамблеи ООН по окружающей среде 2018-2019

Энн Луст – химик, академик, профессор Тартуского университета

Маарьо Мяндмаа – бывший госчиновник, пропагандист попечительства

Лавли Перлинг – бывший госпрокурор