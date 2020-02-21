Галерея ⟩ В этом доме известный актер спасается от фанатов

У каждого актeра, особенно голливудского, должно быть укромное местечко, куда можно время от времени сбежать от интенсивного рабочего графика и настойчивых фанатов.

У лауреата премии Emmy Аарона Пола такой домик расположен в горах штата Айдахо, откуда он родом. Интересно, что актер не стал покупать готовый, а построил свой дом мечты из дерева и камня с нуля в традиционном американском стиле.