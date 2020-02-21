Пт, 21.02.2020
Многие пожилые люди не могут оплачивать место в доме попечения, попечители явно перегружены. Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • На стройке в Эстонии задержаны нелегальные работники: им может грозить солидный штраф

На стройке в Эстонии задержаны нелегальные работники: им может грозить солидный штраф

Стройка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Полиция вчера, 20 февраля, проверила работающих в Пярну на строительных объектах людей и законность их работы в Эстонии, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

«Проверили вместе с сотрудника Налогово-таможенного департамента и Трудовой инспекции три строительных объекта в Пярну, - говорит руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс. – Всего в ходе проверки обнаружили шестерых незаконно работающих в Эстонии гражданина Украины».

Все шестеро работали на одном предприятии, в отношении которых начато производство о проступке.

Краткосрочная работа в Эстонии  не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны в соответствии с требованиями и в их отношении также начато производство о проступке. В случае незаконной работы иностранцев ждет штраф до 1200 евро или арест, а предприятие - штраф до 32000 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ