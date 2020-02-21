На стройке в Эстонии задержаны нелегальные работники: им может грозить солидный штраф

«Проверили вместе с сотрудника Налогово-таможенного департамента и Трудовой инспекции три строительных объекта в Пярну, - говорит руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс. – Всего в ходе проверки обнаружили шестерых незаконно работающих в Эстонии гражданина Украины».

Краткосрочная работа в Эстонии не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны в соответствии с требованиями и в их отношении также начато производство о проступке. В случае незаконной работы иностранцев ждет штраф до 1200 евро или арест, а предприятие - штраф до 32000 евро.