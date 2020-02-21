Налетай! ⟩ В продажу поступило здание железнодорожного вокзала в Палдиски

В Палдиски продается здание железнодорожного вокзала, история которого восходит к XIX веку, передает портал Kodustiil.
Железнодорожный вокзал - одно их немногих сохранившихся после войны зданий в Палдиски. Здание реновировано и находится в хорошем состоянии. Работающий долгое время в вокзале ресторан уже упаковал свою утварь, и здание в целом готово к следующему этапу своей жизни.
Общая площадь двухэтажного дома - 364,4 квадратных метров, площадь земельного участка - 3849 м2. Всего в здании восемь комнат: спальни, гостиные, каминный зал, кухня и баня.
За недвижимость, включающую здание вокзала и земельный участок в Палдиски запрашивают 230 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.