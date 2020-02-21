Налетай! ⟩ В продажу поступило здание железнодорожного вокзала в Палдиски

Железнодорожный вокзал - одно их немногих сохранившихся после войны зданий в Палдиски. Здание реновировано и находится в хорошем состоянии. Работающий долгое время в вокзале ресторан уже упаковал свою утварь, и здание в целом готово к следующему этапу своей жизни.