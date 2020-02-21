Хельме прогнозирует тяжелые переговоры по бюджету Евросоюза

Первоначально была надежда, что бюджет ЕС на следующие семь лет будет согласован еще в прошлом году, но это оказалось нереальным.

«Я не очень оптимистично настроен относительно того, что мы сейчас сможем справиться с этим. Я полагаю, что нам предстоит долгий и изнурительный раунд переговоров. Позиции очень далеко друг от друга», - сказал Хельме, добавив, что первым вопросом является объем бюджета сообщества.

«У нас есть страны-доноры и страны-получатели (соответственно, государства-члены, которые платят в бюджет ЕС больше, чем получают из него и наоборот - ред.). Доноры говорят, что ни при каких обстоятельствах бюджет не должен превышать более одного процента ВВП. Учитывая уход Британии из ЕС, по сути, это все равно означает существенное сокращение бюджета ЕС», - сказал он.

Эстония заинтересована в том, чтобы бюджет был как можно больше. «Мы, конечно, говорим о десятичных знаках: например, бюджет составляет 1,05 или 1,07 денежных единиц. В конечном счете, эти суммы очень высоки за семилетний период: изменение на 0,01 процента означает для Эстонии около 10 миллионов евро в год», - пояснил министр.

По словам Хельме, страны Балтии с момента вступления в ЕС были одними из последних по размеру сельскохозяйственных субсидий. «Мы говорили об этом в течение трех бюджетных раундов. Вопрос не в том, составит ли поддержка 200 евро или 230 евро за гектар. Дело в том, что наша ситуация сильно отличается по сравнению, например, с Финляндией, Швецией и Францией. Мы работаем на том же рынке, но в неравной ситуации. Важно, чтобы к нам относились так же, как к другим странам , - сказал он.

Бюджетный план ЕС на следующие семь лет вступит в силу 1 января 2021 года. «Чем раньше план вступит в силу, тем лучше, потому что все приготовления - программные заявки, совместное финансирование и т.д. - занимают некоторое время. Если бюджетный план не будет установлен, что возможно, то со следующего года все продолжится со старыми бюджетными объемами. Сделать что-то новое или в большем объеме, чем семь лет назад, не получится», - намекнул он на предстоящие сложные переговоры.