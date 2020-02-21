Фото ⟩ В тройке лучших: нарвитянин Георгий Тунев рассказал о покорении Италии

«Иногда даже забываю, что в прошлом году был период, когда я катался на инвалидной коляске», - говорит в интервью Rus.Postimees 18-летний нарвитянин Георгий Тунев, ставший недавно третьим представителем эстонского футбола, который подписал контракт с клубом высшего дивизиона топового, по европейским меркам, чемпионата Италии.
Это событие стало одним из самых радостных за всю историю эстонского футбола. 13 февраля итальянский футбольный клуб Серии А SPAL (Феррара) подписал контракт с 18-летним воспитанником ФК «Нарва Транс». Таким образом, Георгий стал третьим эстонским легионером в Серии А. Как передает официальный сайт клуба, контракт действует до 30 июня 2023 года.
В 2018 году молодой футболист поступил в Академию SPAL, а в минувшем декабре, восстановившись после серьезной травмы, вышел на замену, дебютировав в основном составе главной команды в матче чемпионата против авторитетной «Ромы» на олимпийском стадионе «Сан-Сиро». Уже в январе нынешнего года Тунев появился в стартовом составе и сыграл до финального свистка в кубковом поединке против самого «Милана».
На данный момент клуб нарвитянина занимает, увы, последнюю, 20-ю, строчку в турнирной таблице чемпионата (23 игры/15 очков). Спасательная от вылета зона в низший дивизион находится в 7 очках от SPAL.
Мы поздравили нашего молодого земляка с этим важным и престижным в его футбольной карьере событием и вместе с его первым тренером Олегом Курочкиным задали ему несколько вопросов.
- Георгий, каковы твои ощущения после заключения официального контракта с итальянским клубом?
- Конечно, я рад этому. Очень приятно, что клуб таким образом хочет простимулировать и дает понять, что в меня здесь верят.
- Если не секрет, каковы основные пункты контракта?
- Контракт с клубом продлится до июля 2023 года. Говорить сейчас об остальных его моментах будет, наверное, не совсем корректно с моей стороны.
- Что было самым трудным на начальном этапе твоего появления в Италии, в Академии клуба? Как оцениваешь свою нынешнюю адаптацию?
- Изначально, конечно же, основной проблемой был итальянский язык. Хорошо, что удалось достаточно быстро выучить его, и уже после этого, когда я смог многое понимать, общаться на нем, отвечать на вопросы, проблем с адаптацией, практически, не стало.
- На каком уровне сейчас твой итальянский язык?
- Свой итальянский я оценил бы, как… нормальный. Могу спокойно выйти в город с итальянцем и проблем никаких испытывать не буду.
- Что ты чувствовал, когда выходил на поле против «Милана» и «Ромы», что можешь сказать об атмосфере игр чемпионата Италии? Кто твои футбольные кумиры, если они есть, конечно? И за кого болеешь в Европе и России в том числе?
- С «Ромой», честно говоря, особо никаких эмоций не ощущал, потому что трибуны далеки от самого поля, да и вообще просто не ожидал этого. А с «Миланом» уже прочувствовал всю атмосферу итальянского футбола сполна. Хотелось бы и дальше ощущать подобное. Сама атмосфера игр итальянского чемпионата – это что-то!
Кумиров как таковых у меня нет. Очень нравился Роналдиньо, но в силу своего возраста, видел я его только в видеосюжетах. А из действующих игроков мне нравится Месси. В Европе слежу за «Барсой» и «Боруссией», а в России болею за «Зенит».
- Насколько отличается тренировочный процесс в твоем нынешнем клубе от «Нарва Транса»? Как ты оцениваешь тренировочную базу клуба? Кого бы выделил из игроков главной команды?
- Тренировки, конечно же, очень различаются. Скорость, упражнения, интенсивность и другие моменты. База достаточно простенькая, но считаю, что здесь есть все, чтобы развиваться. Здесь есть два поля только для первой команды, качалка, появившаяся год назад, бассейн и еще много всего для восстановления.
Среди местных игроков могу выделить Петанья и Ди Франческо. О новом тренере (Луиджи Ди Бьяджо – прим. Е.Р.) пока ничего не могу сказать, так как прошло слишком мало времени, но пока мне все нравится. А про Семпличи (предыдущий главный тренер команды – прим. Е.Р.) и так все понятно. От человека, который вместе с руководством клуба поверил в меня, дал мне шанс быть в главной команде и предоставил возможность дебютировать в основе в Серии «А» на «Сан-Сиро», впечатления только хорошие, как и от руководства.
- Как ты думаешь, удастся ли клубу сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Италии?
- Понятно, что сейчас это очень трудно представить, но поверьте, что в клубе до сих пор все делают всё для того, чтобы остаться в «вышке». Я тоже считаю, что это еще вполне возможно.
- Расскажи о болельщиках. Насколько они активны? Сколько их ходит на игры команды? И узнают ли тебя а улицах города?
- О болельщиках тоже могу сказать только хорошее. Даже когда команда в таком не лучшем турнирном положении, все равно стадион всегда почти заполнен. Сколько точно народа ходит, не знаю. Наверное, в среднем, в районе 13-14 тысяч, но могу ошибаться. Что касается улицы, узнавали, может, пару-тройку раз, но я отношусь к этому спокойно.
- В каких итальянских лигах по своему уровню теоретически могли бы играть эстонские клубы?
- В эстонском футболе слишком большая разница между первыми и последними командами, да и вообще сложно так сопоставить уровни чемпионатов, но, думаю, «Флора» могла бы играть в Серии B, а остальные - в Сериях C и D.
- Следишь ли ты за событиями в эстонском футболе?
- За эстонским футболом, конечно, слежу, читаю все новости, смотрю результаты игр, в том числе и без участия «Нарва Транса».
- Есть желание появиться в составе взрослой сборной Эстонии?
- Да, конечно. Буду очень рад, если такое предложение когда-нибудь поступит. Защищать честь своей страны – это мечта, как мне кажется, любого игрока, но для этого мне надо еще очень много и серьезно работать.
- Как чувствуешь себя после тяжелой травмы?
- Честно говоря, иногда даже забываю, что в прошлом году был период, когда я катался на инвалидной коляске, а потом еще 2,5 месяца ходил на костылях. Сейчас чувствую себя прекрасно.
- Что скажешь о своем детско-юношеском тренере Олеге Евгеньевиче Курочкине?
- Олег Евгеньевич — это тот человек, во многом благодаря которому я сейчас здесь. В шесть лет я пришел к нему, и до отъезда в Италию тренера у меня больше не менялись. Он воспитал меня полностью в футбольном плане, да и, наверное, частично вне футбола. До сих пор может написать мне в любой момент, спросить, как у меня дела, как здоровье. Я очень благодарен ему за все!
- Что сейчас у тебя помимо футбола? Как и где ты учишься?
- Кроме футбола - ничего. Изначально меня отправили здесь в школу для эмигрантов, в которую я походил три месяца, а затем перестал. Поэтому, на данный момент, у меня образование 10,5 классов. Дальнейшая учеба впереди.
- Что можешь сказать о своих бытовых условиях на данный момент?
- Мы все живем в одном доме, по двое в однокомнатных квартирах.
- Обзавелся уже местными друзьями… подругой?
- Вне футбола друзей у меня здесь пока нет. У нас почти вся команда состоит из приезжих, поэтому, когда мне скучно, просто хожу к соседям.
- Где сейчас находится мама?
- Мама недавно начала работать в Германии. Теперь часто приезжает ко мне, потому что чисто географически находится ближе, а стало быть, ей проще приехать.
- Насколько часто ты бываешь в родном городе и когда планируешь появиться в нем в ближайшее время?
- Сейчас приезжаю только летом, когда у нас большая пауза, и на зимние праздники.
- Активно дружишь с интернетом, соцсетями?
- Конечно, сижу в соцсетях, но сам активно свою страницу не веду. Постить - это не мое.
- Какую музыку слушаешь?
- Музыку слушаю, в основном, английскую, но много уже есть и итальянской.
- Что пожелаешь нарвским мальчишкам, занимающимся футболом, и «Нарва Трансу» в преддверии матча на Суперкубок с «Флорой» и начала нового сезона?
- Нарвским мальчишкам пожелаю просто продолжать заниматься футболом и кайфовать от этого. Я считаю, это самое главное. А «Нарва Трансу» удачи, и в кубке, и в новом сезоне.
Эксклюзивные вопросы от первого тренера Олега Евгеньевича Курочкина:
- Вспомни самый запоминающийся гол из детско-юношеского футбола.
- Голов в детстве у меня было много. Но, наверное, выберу гол, забитый в полуфинале на турнире в Дании против «Олимпии» (хотя, точно название команды не помню). Это была еще игра на половине поля. На мне грубо сфолили в метрах пяти от штрафной площадки. Олег Евгеньевич долго колдовал, чтобы у меня быстро все прошло. Когда я выходил на поле, сказал, что-то вроде «Покажи им!» И я забил красивый гол со штрафного от перекладины. В итоге мы выиграли ту игру.
- Какая твоя самая крутая победа в детстве?
- Тут без раздумий. Это победа в полуфинале отборочного турнира «Локобол» против Минска. Ту игру мы выиграли со счетом 2:1. И я помню, что наши соперники были главными конкурентами для нас на том турнире. Очень хотелось попасть в финальную стадию, именно поэтому, однозначно, эта победная игра запомнилась мне больше всего.
- Не жалеешь о том, что перебрался в Италию? Есть ли желание попробовать себя в Испании, Англии?
- Жалеть об этом я точно не могу. Очень рад, что выпал шанс попробовать себя в Италии, и у меня получилось им воспользоваться. Но останавливаться нельзя, а там уже видно будет, где я буду играть. Просто хочется, чтобы это происходило на высоком уровне, а где - не столь важно.
- Автомобиль какой марки ты приобретешь первым в своей жизни?
- Это точно не будет Toyota Land Cruiser (на автомобиле этой марки ездит тренер, задавший эти вопросы, – прим. Е.Р.)! А какой будет моя первая машина, загадывать не буду. Как уже сказал ранее, главное не Land Cruiser, главное – ФУТБОЛ!