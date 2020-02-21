Фото ⟩ В тройке лучших: нарвитянин Георгий Тунев рассказал о покорении Италии

Это событие стало одним из самых радостных за всю историю эстонского футбола. 13 февраля итальянский футбольный клуб Серии А SPAL (Феррара) подписал контракт с 18-летним воспитанником ФК «Нарва Транс». Таким образом, Георгий стал третьим эстонским легионером в Серии А. Как передает официальный сайт клуба, контракт действует до 30 июня 2023 года.

В 2018 году молодой футболист поступил в Академию SPAL, а в минувшем декабре, восстановившись после серьезной травмы, вышел на замену, дебютировав в основном составе главной команды в матче чемпионата против авторитетной «Ромы» на олимпийском стадионе «Сан-Сиро». Уже в январе нынешнего года Тунев появился в стартовом составе и сыграл до финального свистка в кубковом поединке против самого «Милана».

На данный момент клуб нарвитянина занимает, увы, последнюю, 20-ю, строчку в турнирной таблице чемпионата (23 игры/15 очков). Спасательная от вылета зона в низший дивизион находится в 7 очках от SPAL.

Мы поздравили нашего молодого земляка с этим важным и престижным в его футбольной карьере событием и вместе с его первым тренером Олегом Курочкиным задали ему несколько вопросов.

- Георгий, каковы твои ощущения после заключения официального контракта с итальянским клубом?

- Конечно, я рад этому. Очень приятно, что клуб таким образом хочет простимулировать и дает понять, что в меня здесь верят.

- Если не секрет, каковы основные пункты контракта?

- Контракт с клубом продлится до июля 2023 года. Говорить сейчас об остальных его моментах будет, наверное, не совсем корректно с моей стороны.

- Что было самым трудным на начальном этапе твоего появления в Италии, в Академии клуба? Как оцениваешь свою нынешнюю адаптацию?

- Изначально, конечно же, основной проблемой был итальянский язык. Хорошо, что удалось достаточно быстро выучить его, и уже после этого, когда я смог многое понимать, общаться на нем, отвечать на вопросы, проблем с адаптацией, практически, не стало.

- На каком уровне сейчас твой итальянский язык?

- Свой итальянский я оценил бы, как… нормальный. Могу спокойно выйти в город с итальянцем и проблем никаких испытывать не буду.

- Что ты чувствовал, когда выходил на поле против «Милана» и «Ромы», что можешь сказать об атмосфере игр чемпионата Италии? Кто твои футбольные кумиры, если они есть, конечно? И за кого болеешь в Европе и России в том числе?

- С «Ромой», честно говоря, особо никаких эмоций не ощущал, потому что трибуны далеки от самого поля, да и вообще просто не ожидал этого. А с «Миланом» уже прочувствовал всю атмосферу итальянского футбола сполна. Хотелось бы и дальше ощущать подобное. Сама атмосфера игр итальянского чемпионата – это что-то!