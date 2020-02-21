Четыре департамента ждут от правительства зеленый свет для слияния

В ноябре Министерство экономики и коммуникаций совместно с Департаментом шоссейных дорог, Департаментом водных путей, Летным департаментом и Департаментом защиты потребителей и технического надзора сформировало комиссию для проведения анализа и разработки возможного плана действий по созданию совместного транспортного департамента.

Анализ исходит из возможности создания двух департаментов вместо нынешних четырех: одного для планирования и инвестиций, а другого для мониторинга.

«Прозвучавшее в комиссии одобрение подтверждает, что возможное слияние агентств даст реальную выгоду, предоставляя людям более качественные услуги и обеспечивая лучшее планирования развития всего транспортного сектора», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

В реорганизованной форме агентства начали бы работать в начале следующего года, если правительство примет решение в марте. «Хотя с объединением транспортных секторов управление как морским, так и авиационным и автомобильным секторами, сосредоточатся в олном учереждении, морские перевозки являются одним из приоритетов нынешнего правительства», - пояснил Аас.

«Если в следующем месяце мы решим объединить транспортные департаменты, мы также представим министерству маркетинговую деятельность в рамках проекта по пеерводу судов под эстонский флаг и создадим стратегическую функцию развития для морской отрасли».

Новая функция министерства, которая образуется с объединением департаментов, будет координировать разработку мер поддержки, связанных с предпринимательством в области политики судоходства.