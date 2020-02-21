Нетипично: эстонский чиновник попросил снизить ему зарплату почти на 1000 евро

Депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу 26 февраля рассмотрят предложение фракции "Общий дом" снизить зарплату председателю горсобрания с 2000 до 1100 евро, пишет Rus.ERR.
Проект решения представила на рассмотрение депутатам руководитель фракции "Общий дом" Инге Мушкина.
По ее словам, Ааре Объяртел сам попросил снизить ему зарплату, так как считает, что несправедливо получать такую большую зарплату в городском собрании, когда он работает еще в муниципальной фирме KA Vaiko AS. В муниципальной фирме он занимает должность административного директора.
Мушкина надеется, что все депутаты поддержат проект решения по снижению зарплаты председателя городского собрания.