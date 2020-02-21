На каникулах в Таллинне пройдет множество мероприятий для детей

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, на этих каникулах состоится огромное количество всевозможных мероприятий и городских лагерей, так что каждый ребенок сможет найти занятие по душе.

«Городской лагерь – отличная возможность молодежи, которая хочет провести свободное время с пользой и в общении, - отметил вице-мэр. – К счастью, в Таллинне выбор лагерей большой. Вдобавок к этому, в столице состоится множество мероприятий и мастер-классов по самой разной тематике: от спорта до стиля жизни с нулевыми расходами; от головоломок до традиций празднования Масленицы. Большая часть мероприятий для детей бесплатна – это дает возможность принять в них участие абсолютно всем, независимо от финансовых возможностей».

Таллиннские молодежные центры запланировали на каникулы различные интересные городские лагеря и мероприятия. Например, в городском лагере мустамяэского молодежного центра в течение всей недели каникул можно будет изучать итальянский язык, центр досуга Мяхе организует день энергии, в рамках которого пройдет тренировка BodyBalance, а также приготовление полезных смути.

Валдекуский молодежный центр сконцентрируется на темах климата и окружающей среды, в том числе тут обучат стилю жизни с нулевыми расходами, а заодно покажут, как изготовить подарочные коробки из старой бумаги, а из футболок – продуктовые авоськи.

Вдобавок к городским молодежным центрам городские лагеря организуют и, например, предпринимательский центр Mektory и Центр инновационного образования OGOGO. Городской лагерь Mektory приглашает подростеов, заинтересованных программированием – в лагере можно будет заняться увлекательными экспериментами и испытаниями роботов.

OGOGO в рамках городского лагеря проводит для детей разных возрастов игры на тему роботики, анимации, а также темы финансов. Кроме того, состоятся подвижные игры и экскурсии.

Восемь столичных музеев объединили силы и разработали обширную программу на всю неделю. В каждом музее для учеников 1-3 классов подготовлены всевозможные познавательные занятия.

Поскольку каникулы завершаются Масленицей, Музей под открытым небом приготовил специальный тематический лагерь – у детей будет прекрасная возможность не только познакомиться с традициями, но и принять участие в подготовке к празднику.

Библиотеки также ждут гостей. В библиотеку Каламая приглашают любящую головоломки детвору любого возраста. В библиотеке Лаагна пройдет лагерь, посвященный изучению английского языка – бесплатно! А 25 февраля в библиотеке Паэпеалсе детей ждут обучающие роботы, готовые помочь юным посетителям освоить азы программирования.

Любителей спорта с нетерпением ожидают в молодежном центре Пяэскюла, где планируют в течение четырех дней провести необычные зимние Олимпийские игры, в которых может принять участие любой ребенок. Если предпочитаете более спокойное проведение досуга, то юных шахматистов приглашают поучиться тонкостям игры под руководством тренеров высочайшего уровня.

Trefoil Jumping Park ждет детвору с понедельника по пятницу на тренировки по прыжкам на батуте.