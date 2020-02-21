Пт, 21.02.2020
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Мужчина открыл стрельбу по окнам многоквартирного дома и автомобилю

Пневматическое ружье. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

В четверг вечером, 20 февраля, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на улице Пикк стреляют по окнам многоквартирного дома и по стоящему перед домом автомобилю.

Отреагировавший на сообщение полицейский патруль получил приметы стрелка и поймал его на улице Садама, пишет Tartu Postimees.

Пьяный 38-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого. Возле него также было найдено пневматическое оружие, которое полицейские забрали на хранение. Полиция расследует все обстоятельства случившегося в рамках уголовного производства.

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