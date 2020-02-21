Мужчина открыл стрельбу по окнам многоквартирного дома и автомобилю

В четверг вечером, 20 февраля, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на улице Пикк стреляют по окнам многоквартирного дома и по стоящему перед домом автомобилю.
Отреагировавший на сообщение полицейский патруль получил приметы стрелка и поймал его на улице Садама, пишет Tartu Postimees.
Пьяный 38-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого. Возле него также было найдено пневматическое оружие, которое полицейские забрали на хранение. Полиция расследует все обстоятельства случившегося в рамках уголовного производства.