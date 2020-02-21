Новый виток: братья-бизнесмены Сынаялги обвиняют чиновников в преступлении

Напомним, что пару недель назад TTJA сделал предприятию Eleon Green предписание убрать с установленной в ветропарке Айду ветряной турбины № 5 лопасти, которые нарушают работу системы раннего предупреждения национальной обороны. Чтобы снять лопасти разработчикам было дано шесть месяцев с момента издания предписания.

Присяжные адвокаты Эрки Кергандберг и Силья Холсмер в своей жалобе утверждают, что Кати Тамтик, глава строительного отдела TTJA, в ходе процедуры общественного надзора сознательно приняла незаконное решение в отношении Eleon Green, причинив значительный материальный ущерб в размере не менее 5 миллионов евро.

За незаконное осуществление государственного надзора Пенитенциарный кодекс разрешает наказывать лиц, которые сознательно принимают незаконные решения, денежным наказанием или лишением свободы на срок до 5 лет, если это приводит к значительному материальному ущербу или другим серьезным последствиям.

В жалобе, направленной в прокуратуру, уточняется, что документ компетентной инстанции уже был представлен должностным лицам TTJA прошлой весной: в нем говорится, что ветряная турбина не снизит мощность систем национальной обороны.

Аналогичным образом, анализ, проведенный независимым международным экспертом по заказу Eleon Green, показал, что даже во время работы как два ставших предметом спора ветрогенератора так и состоящий из 30 ветряков парк Айду в целом оказывают гораздо меньше негативного воздействия, чем 33 ветряные мельницы Vestas, одобренные Министерством обороны.

По словам Андреса Сынаялга, главы разрабатывающей ветропарк Айду компании Eleon Green, план чиновников, действующих в тени TTJA, в течение многих лет строился на предпосылке, что построенная в 2015 году ветряная электростанция не должна оказывать влияния на системы национальной обороны.

Осенью в госсуде вступило в силу постановление, которое подтвердило неограниченную действительность разрешений на строительство Eleon Green, и, по словам Сынаялга, Министерство обороны должно смириться с уже согласованным масштабом влияния.