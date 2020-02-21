По всей России начали вызывать на допросы тех, кто отправлял пожертвования Навальному

20 февраля стало известно, что людей, которые отправляли пожертвования штабам оппозиционера Алексея Навального и его Фонду борьбы с коррупцией, начали вызывать на допросы, сообщает "Медуза".
Звонки из полиции или повестки получили люди в разных регионах — от Санкт-Петербурга до Омска. Некоторые из них уже успели сходить в МВД.
В августе 2019-го Следственный комитет РФ завел дело о легализации доходов в ФБК. По версии следствия, сотрудники Фонда получили из неизвестных источников 75 миллионов рублей и внесли эти деньги на счета ФБК. В рамках дела у волонтеров и в штабах прошли десятки обысков.
По словам менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, некоторых вызывают на допрос повесткой, но чаще звонят и просят «прийти пообщаться» насчет пожертвований в фонд.
Регулярный жертвователь ФБК Владимир Крапоткин после допроса рассказал "Медузе":
"Сейчас они хотят найти условных «потерпевших». Смысл такой: чем шире сеть, тем больше вероятность найти хоть что-то. Им же не нужно, чтобы на допросах все заявили, что их обманули. Им нужен один потерпевший, который скажет, что его жестоко обманули и украли миллиард. И на этом можно будет построить все дело. Думаю, что они вполне могут найти такого «потерпевшего». Кроме того, вариант [с подставными жертвователями] всегда есть в работе".