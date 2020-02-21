Нападение с ножом в Таллинне: убийцу взяли под стражу

Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу мужчины, который на днях напал на человека в столичной районе Ласнамяэ и убил его ножом.
Вечером 19 февраля мужчина напал с ножом на 56-летнего мужчину в Таллинне на бульваре Сыпрузе. Пострадавший был доставлен в больницу, где через несколько часов умер. На следующий день, 20 февраля подозреваемый был задержан.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, мужчина взят под стражу.
Окружной прокурор Келли Круузимяги объясняет, что, хотя подозреваемый ранее не был уголовно наказуем, его поведение опасно.
«52-летнего мужчину подозревают в убийстве. Учитывая собранные доказательства, как раз то обстоятельство, что подозреваемый без какой-либо причины носил с собой нож и применил его, по оценке прокуратуры, является веским поводом взять человека под стражу, чтобы изолировать его от общества», - уточнила Круузимяги.