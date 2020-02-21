Нападение с ножом в Таллинне: убийцу взяли под стражу

Вечером 19 февраля мужчина напал с ножом на 56-летнего мужчину в Таллинне на бульваре Сыпрузе. Пострадавший был доставлен в больницу, где через несколько часов умер. На следующий день, 20 февраля подозреваемый был задержан.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, мужчина взят под стражу.

Окружной прокурор Келли Круузимяги объясняет, что, хотя подозреваемый ранее не был уголовно наказуем, его поведение опасно.