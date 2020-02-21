Водителям на заметку: пять шагов, которые нужно сделать сразу после ДТП

Позвонить в полицию или страховую фирму? Припарковать автомобиль или нет? Непосредственно после дорожно-транспортного происшествия может возникнуть множество важных вопросов, знание ответов на которые поможет легче выйти из затруднительной ситуации.
Согласно данным Департамента шоссейных дорог, в прошлом году общее число дорожно-транспортных происшествий немного превычило 36 000, что в среднем составляет 99 аварий в день. Каковы же основные действия, которые участники дорожного движения должны предпринять при дорожно-транспортном происшествии?
Заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк сказала, что, если люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, водители единодушны в вопросе о причинах аварии и готовы это письменно подтвердить на месте, то полицию извещать не нужно. Вмешательство полиции необходимо в случае, если ни один из водителей не согласен взять на себя ответственность за совершение аварии, и/или если люди получили травмы.
«После аварии важно сразу установить, получили ли люди травмы. В случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим следует немедленно позвонить в Центр тревоги по телефону 112. В ином случае в качестве следующего шага после остановки нужно письменно оформить обстоятельства аварии: участники аварии, её описание и ответственное за её совершение лицо. Это непременно надо сделать до того, как участники покинут место происшествия, поскольку потом будет сложно доказать, кто что сделал», – пояснила Мюрк.
Бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, в котором в виде анкеты записана вся необходимая информация, можно получить у страховщиков, а также, например, на заправочных станциях. Если бланка нет, можно оформить дорожно-транспортное происшествие на обычном листе бумаги, где должны быть записаны время и место его совершения, данные участников и возможных свидетелей, краткое описание аварии и ответственное лицо. Составленный текст водители должны заверить подписями.
В случае дорожно-транспортного происшествия:
- Как можно скорее остановитесь, не создавая этим дополнительной опасности, и включите аварийную сигнализацию вместе с габаритными огнями. При отсутствии аварийной сигнализации или при плохой видимости нужно установить на дороге аварийный треугольник.
- Если пострадавшему (пострадавшим) нужна помощь, сообщите об этом по телефону 112. После вызова помощи при необходимости окажите первую помощь пострадавшим. Если пострадавшие не нуждаются во врачебной помощи, то в качестве следующего шага следует письменно оформить обстоятельства аварии и указать ответственное лицо.
- Если на место вызвана полиция, то транспортные средства и относящиеся к аварии предметы передвигать нельзя.
- Запишите имена и адреса свидетелей.
- Сообщите об аварии в фирму дорожного страхования.