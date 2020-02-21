Водителям на заметку: пять шагов, которые нужно сделать сразу после ДТП

Согласно данным Департамента шоссейных дорог, в прошлом году общее число дорожно-транспортных происшествий немного превычило 36 000, что в среднем составляет 99 аварий в день. Каковы же основные действия, которые участники дорожного движения должны предпринять при дорожно-транспортном происшествии?

Заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк сказала, что, если люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, водители единодушны в вопросе о причинах аварии и готовы это письменно подтвердить на месте, то полицию извещать не нужно. Вмешательство полиции необходимо в случае, если ни один из водителей не согласен взять на себя ответственность за совершение аварии, и/или если люди получили травмы.

«После аварии важно сразу установить, получили ли люди травмы. В случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим следует немедленно позвонить в Центр тревоги по телефону 112. В ином случае в качестве следующего шага после остановки нужно письменно оформить обстоятельства аварии: участники аварии, её описание и ответственное за её совершение лицо. Это непременно надо сделать до того, как участники покинут место происшествия, поскольку потом будет сложно доказать, кто что сделал», – пояснила Мюрк.

Бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, в котором в виде анкеты записана вся необходимая информация, можно получить у страховщиков, а также, например, на заправочных станциях. Если бланка нет, можно оформить дорожно-транспортное происшествие на обычном листе бумаги, где должны быть записаны время и место его совершения, данные участников и возможных свидетелей, краткое описание аварии и ответственное лицо. Составленный текст водители должны заверить подписями.

В случае дорожно-транспортного происшествия: