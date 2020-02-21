В здании Отделочной фабрики Кренгольма будет крупнейшая в Эстонии арена для страйкбола

Фанерный город для перестрелок шариками

Нарвские любители страйкбола, создавшие команду Ida-Pääsuke и одноименное некоммерческое объединение, взяли в аренду помещения закрытой Отделочной фабрики Кренгольма. Здание, как и другая недвижимость бывшем мануфактуры, принадлежит компании Narva Gate, которая и сдала целый этаж на льготных условиях. Здесь нет отопления, и местами помещения выглядят, как после настоящих боев, но арендаторы надеются уже к весне сделать ремонт, устроить раздевалки для игроков и, главное, построить в бывшем цеху макет городской застройки.

Здесь будут “банк”, “ресторан”, “полицейский участок”, “жилые дома” и другие здания. Потолки в бывшем цеху достаточно высокие, чтобы строить двухэтажные “здания”. Все декорации расположатся вдоль длинной “городской улицы”. На этаж даже планируют поднять краном пару автомобилей, благо в стене есть грузовые ворота.

Каркас первых декораций участники команды уже построили. Чтобы купить то, что невозможно сделать своими силами, они открыли сбор средств на эстонской краудфандинговой платформе Hooandja. Из заявленных 3500 евро пока собрано около 1100.

“Когда с Hooandja нам придут деньги в конце марта, мы будем заказывать уже основную технику - оружие, пули, защиту лица, защиту тела, а также остатки панелей OSB для стен”, - говорит один из основателей команды Александр Зраев.

“Но мы не рассчитываем только на Hooandja, - замечает другой сооснователь Илья Абдрашитов. - Просто это может очень ускорить работу”.

Создатели арены планируют, что в Нарве можно будет проводить квалификационные игры международного турнира по страйкболу BattleArena. Сейчас, по словам Александра, эстонская команда проходит квалификацию на турнир либо в Латвии, либо в Финляндии:

“В Эстонии есть подобные арены, но они небольшие - в бывшем садике или в бывшем небольшом заводе, например. А у нас здесь 5 000 квадратных метров, которые будут на 100% застроены и использованы”.

По словам члена команды Дмитрия Хрулева, нарвская арена будет примерно втрое больше по площади, чем нынешняя самая большая арена в Эстонии, расположенная в Таллинне.

Участники нарвской страйкбольной команды Ida-Pääsuke. ФОТО: Роман Валуйских

Вооруженные люди у границы - это подозрительно

Команда Ida-Pääsuke появилась в 2017 году, Александр и Илья были ее первыми участниками.

Участник нарвской страйкбольной команды Ida-Pääsuke. ФОТО: Роман Валуйских

“Сначала мы думали, что будем просто заниматься страйкболом, потом мы устраивали тренировки по тактике и по всему, что связано с военной тематикой. Потом мы переквалифицировались в походников… - рассказывает Александр. - И сейчас пришли к тому, что пора сделать первую в Эстонии большую крытую арену для занятий страйкболом. Выросли до большой организации”.

Крытая арена нужна команде Ida-Pääsuke еще и потому, что в окрестностях Нарвы проблематично играть на открытом воздухе.

“Обычно мы играем в лесу, но даже там бывают проблемы, - рассказал Илья. - Это же приграничная территория. Пограничники на нас ругаются. Хотя мы предупреждаем их заранее, что едем играть”.