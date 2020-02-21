В здании Отделочной фабрики Кренгольма будет крупнейшая в Эстонии арена для страйкбола

Уже весной на бывшей Отделочной фабрике планируется провести первые соревнования по страйкболу. Поиграть в современную “войнушку” смогут не только действующие команды - любой желающий сможет арендовать снаряжение и поиграть с друзьями. Страйкбол (или airsoft) - военно-спортивной игра, в которой соперники ведут бой пластиковыми шариками. В отличие от пейнтбола, где стреляют шариками с краской, в страйкболе используется игровое оружие, по размерам и массе копирующее настоящие образцы, а форма и снаряжение зачастую те же самые, что у военных. Из-за этого устраивать соревнования на открытом воздухе в приграничной Нарве проблематично - жители пугаются, а на место событий приезжают пограничники.
Фанерный город для перестрелок шариками
Нарвские любители страйкбола, создавшие команду Ida-Pääsuke и одноименное некоммерческое объединение, взяли в аренду помещения закрытой Отделочной фабрики Кренгольма. Здание, как и другая недвижимость бывшем мануфактуры, принадлежит компании Narva Gate, которая и сдала целый этаж на льготных условиях. Здесь нет отопления, и местами помещения выглядят, как после настоящих боев, но арендаторы надеются уже к весне сделать ремонт, устроить раздевалки для игроков и, главное, построить в бывшем цеху макет городской застройки.
Здесь будут “банк”, “ресторан”, “полицейский участок”, “жилые дома” и другие здания. Потолки в бывшем цеху достаточно высокие, чтобы строить двухэтажные “здания”. Все декорации расположатся вдоль длинной “городской улицы”. На этаж даже планируют поднять краном пару автомобилей, благо в стене есть грузовые ворота.
Каркас первых декораций участники команды уже построили. Чтобы купить то, что невозможно сделать своими силами, они открыли сбор средств на эстонской краудфандинговой платформе Hooandja. Из заявленных 3500 евро пока собрано около 1100.
“Когда с Hooandja нам придут деньги в конце марта, мы будем заказывать уже основную технику - оружие, пули, защиту лица, защиту тела, а также остатки панелей OSB для стен”, - говорит один из основателей команды Александр Зраев.
“Но мы не рассчитываем только на Hooandja, - замечает другой сооснователь Илья Абдрашитов. - Просто это может очень ускорить работу”.
Создатели арены планируют, что в Нарве можно будет проводить квалификационные игры международного турнира по страйкболу BattleArena. Сейчас, по словам Александра, эстонская команда проходит квалификацию на турнир либо в Латвии, либо в Финляндии:
“В Эстонии есть подобные арены, но они небольшие - в бывшем садике или в бывшем небольшом заводе, например. А у нас здесь 5 000 квадратных метров, которые будут на 100% застроены и использованы”.
По словам члена команды Дмитрия Хрулева, нарвская арена будет примерно втрое больше по площади, чем нынешняя самая большая арена в Эстонии, расположенная в Таллинне.
Вооруженные люди у границы - это подозрительно
Команда Ida-Pääsuke появилась в 2017 году, Александр и Илья были ее первыми участниками.
“Сначала мы думали, что будем просто заниматься страйкболом, потом мы устраивали тренировки по тактике и по всему, что связано с военной тематикой. Потом мы переквалифицировались в походников… - рассказывает Александр. - И сейчас пришли к тому, что пора сделать первую в Эстонии большую крытую арену для занятий страйкболом. Выросли до большой организации”.
Крытая арена нужна команде Ida-Pääsuke еще и потому, что в окрестностях Нарвы проблематично играть на открытом воздухе.
“Обычно мы играем в лесу, но даже там бывают проблемы, - рассказал Илья. - Это же приграничная территория. Пограничники на нас ругаются. Хотя мы предупреждаем их заранее, что едем играть”.
“Но если местные жители позвонят и скажут, что в лесу бегают какие-то подозрительные люди с автоматами, пограничники в любом случае должны приехать, посмотреть и убедиться, что это мы”, - добавляет Дмитрий Хрулев.
Игра в “войнушку” по-взрослому
Значительная часть страйкболистов в мире являются одновременно реконструкторами - используют снаряжение и форму какой-то определенной армии, современную или другого исторического периода.
По словам Дмитрия Хрулева, есть команды, которые используют настоящие каски и бронежилеты, но для подвижного страйкбола это очень тяжело физически. Хотя в Эстонии, например, можно легально купить списанные армейские бронежилеты.
“Но бегать в настоящем бронежилете, который весит под десять килограмм?.. Это конечно, поможет держаться в физической форме. Но что будет под конец игры, особенно на больших лесных полигонах? - рассуждает Александр Зраев. - Поэтому мы выбрали более легкий вариант”.
Участники нарвской команды Ida-Pääsuke никого не копируют, но, чтобы выглядеть как одна команда, купили себе одинаковый камуфляж - канадский, который, кстати, очень похож на используемый в эстонской армии.
Сейчас в команде занимаются до 20 человек. Самые активные встречаются, чтобы пострелять, раз в несколько дней. В команде есть спасатели, полицейские, но большинство - люди гражданских профессий.
“Мы же мальчики, а это игра в “войнушку”, - объясняет Илья. - В детстве все играли, а здесь - тоже самое, но на более серьезном уровне”.
“Нам говорят “не наигрались еще”, “вам бы в армию сходить”... хотя половина из нас и так в армии отслужила, без таких комментариев никуда, - говорит Дмитрий Хрулев. - В других клубах, которые с нами играли, бывают люди в возрасте и 50, и 60 лет. Играл, например, мужчина старше 60 лет, он играл вместе с сыном, которому 40. Люди взрослые, еще в советское время в армии отслужили, но с удовольствием с нами играли. Чем сидеть дома в интернете, лучше пойти и побегать”.
“Это игра друзей. Вы собираетесь с друзьями, приезжаете на игру и встречаете там таких же друзей, с которыми можно пообщаться, похвастаться, у кого какое оружие, какой тюнинг… - смеется Александр. - Мы не пропагандируем войну, как можно подумать, наоборот, это разрядка”.