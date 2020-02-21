Пт, 21.02.2020
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  • Госконтролер Янар Хольм призвал государство не хвататься за все сразу, а доделывать работу до конца
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Госконтролер Янар Хольм призвал государство не хвататься за все сразу, а доделывать работу до конца

Янар Хольм.

ФОТО: Eero Vabamägi

Госконтролер Янар Хольм призвал сосредоточиться на основных задачах государства и отказаться от запуска новых инициатив и проектов в ситуации, где уже начатые и не работающие проекты не доводят до конца.

Хольм сказал на торжественном акте в честь 102-летия Эстонской Республики в Таллиннском университете, что люди сделали государство больше и тяжелее, чем им под силу содержать.

«Теперь приходится сносить лишнее, чтобы груз надстроек не стал непосильным для каркаса, то есть главных функций, и фундамента под ними. Иначе сооружение развалится под собственным весом, - сказал Хольм. - Нежелание или неумение обеспечить исполнение главных задач государства подпитывает нестабильность в обществе. Нестабильность — лучшая почва для недоверия и разочарования, горечи и гнева, экстремизма. Цветные бусины могут порадовать, но чувство уверенности можно получить прежде всего путем решения реальных жизненных проблем».

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