Госконтролер Янар Хольм призвал государство не хвататься за все сразу, а доделывать работу до конца

Хольм сказал на торжественном акте в честь 102-летия Эстонской Республики в Таллиннском университете, что люди сделали государство больше и тяжелее, чем им под силу содержать.

«Теперь приходится сносить лишнее, чтобы груз надстроек не стал непосильным для каркаса, то есть главных функций, и фундамента под ними. Иначе сооружение развалится под собственным весом, - сказал Хольм. - Нежелание или неумение обеспечить исполнение главных задач государства подпитывает нестабильность в обществе. Нестабильность — лучшая почва для недоверия и разочарования, горечи и гнева, экстремизма. Цветные бусины могут порадовать, но чувство уверенности можно получить прежде всего путем решения реальных жизненных проблем».