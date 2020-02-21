Видео ⟩ В Сирии американский бронетранспортер протаранил российский, вытолкнув его с дороги

Американский бронетранспортер вытолкнул c дороги автомобиль военной полиции России в Сирии. Соответствующая видеозапись сейчас активно распространяется в интернете, пишет Postimees.
Американский Oshkosh M-ATV вытолкнул российский бронированный "Тигр", который пытался обогнать американский конвой на дороге с оживленным движением.
На видеозаписи видно, что колонна автомобилей с российскими флагами следует за несколькими автомобилями американцев. В какой-то момент одна из российских машин сделала попытку обогнать американские, но одна из них позволила ей это сделать, сначала преградив встречную полосу движения, затем выдавив на обочину, а потом и вовсе на прилегающее поле.
По словам пользователя Твиттера, выложившего это видео, инцидент имел на востоке Камышлы, города на северо-востоке Сирии на границе с Турцией.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать противостояние военного транспорта и перенаправил со всеми вопросами в Министерство обороны. Возглавляемая США коалиция в Сирии и Ираке заявила, что расследует это дело.
Представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс, комментируя произошедший в четверг инцидент, сказал, что российский патруль, который не придерживался правил по предотвращению конфликтов, был препровожден за пределы территории, где проходят операции американских сил. Он добавил, что российские военные "регулярно" нарушают правила, но при этом отметил, что, как правило, общение между сторонами проходит профессионально и корректно.