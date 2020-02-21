Видео ⟩ В Сирии американский бронетранспортер протаранил российский, вытолкнув его с дороги

Американский Oshkosh M-ATV вытолкнул российский бронированный "Тигр", который пытался обогнать американский конвой на дороге с оживленным движением.

На видеозаписи видно, что колонна автомобилей с российскими флагами следует за несколькими автомобилями американцев. В какой-то момент одна из российских машин сделала попытку обогнать американские, но одна из них позволила ей это сделать, сначала преградив встречную полосу движения, затем выдавив на обочину, а потом и вовсе на прилегающее поле.

По словам пользователя Твиттера, выложившего это видео, инцидент имел на востоке Камышлы, города на северо-востоке Сирии на границе с Турцией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать противостояние военного транспорта и перенаправил со всеми вопросами в Министерство обороны. Возглавляемая США коалиция в Сирии и Ираке заявила, что расследует это дело.