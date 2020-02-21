Процедура получения гражданства РФ может быть упрощена для жителей четырех стран

Так, если закон примут, для получения гражданства РФ не будут требоваться пятилетний срок пребывания в России и доказательства материального положения. Сейчас по закону для этого необходимо прожить в стране больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в России.