Закрытие границ Британии может привести к всплеску современного рабства в стране

Благотворительные организации, в частности, считают, чтозапрет на въезд приведет к буму на черном рынке низкооплачиваемых работников, который будет эксплуатироваться преступниками и приведет к принуждению и злоупотреблениям.

Это нанесет ущерб гражданам ЕС, уже находящимся в стране, которые могут не знать своих законных прав после Brexit, и другим, заманиваемым избытком неофициальных рабочих мест в ресторанах, офисах, фермах и на строительных площадках, которые рискуют быть доставленными в страну торговцами людьми.

"Давайте не будем обманывать себя: кому-то придется выполнять грязную, низкооплачиваемую работу, от строительства до переработки продуктов питания и социального обеспечения. Откуда придут эти рабочие?" — сказала Барбара Дроздович, исполнительный директор Восточноевропейского центра ресурсов.

"Даже сейчас, когда восточноевропейцы имеют полный доступ к рынку труда, поляки и румыны являются двумя из пяти национальностей, которые, согласно сообщениям, чаще всего жертвами современного рабства в Великобритании. Легко представить, как усиливающееся давление на снижение затрат на рабочую силу приведет к гораздо более суровому принуждению и злоупотреблениям", - отмечает она.