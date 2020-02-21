Авиакомпании потеряют в этом году свыше 29 миллиардов долларов из-за коронавируса

Ограничения на передвижения и общее падение спроса из-за предупреждений о быстро распространяющейся вспышке вируса побудили перевозчиков приостановить или резко сократить рейсы в Китай.

По оценкам IATA, воздействие вируса на спрос обойдется авиакомпаниям во всем мире более чем в 29 миллиардов долларов, причем потери выручки будут в основном сконцентрированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские авиакомпании из-за эпидемии потеряют 12,8 миллиарда долларов.

Торговая группа, представляющая большинство авиакомпаний мира, прогнозировала рост спроса на авиаперевозки в 2020 году на 4,1%. Теперь прогноз пересмотрен до сокращения на 0,6%.