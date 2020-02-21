38 жителей Вирумаа получили в Йыхви свидетельства о гражданстве Эстонии

"Этот шаг является знаковым для вас самих, но это решение также важно и для Эстонской Республики. Желание стать гражданином Эстонии показывает значимость нашего государства в жизни людей", – сказал Идаский префект Тарво Крууп, который вручал свидетельства о гражданстве на этом торжественном мероприятии.

На церемонии свидетельства были вручены жителям Эстонии, получившим гражданство в порядке натурализации. В мероприятии приняло участие 12 детей и 26 взрослых новых граждан Эстонии и их близкие. В нескольких случаях свидетельства были врученные семьям – одновременно гражданами стали матери с детьми либо супруги. Самым юным присутствовавшим на церемонии гражданам всего два года.

В этот раз мероприятие проходило в столице Ида-Вирумаа городе Йыхви, который является и центром Идаской префектуры. В торжестве приняли участие жители Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ляэне-Вирумаа. На церемонии выступил хор Департамента полиции и погранохраны "aKord", а также группа Янно Рейма и Станислава Булганина, исполнившая песни легендарной группы "Кино“ на русском и эстонском языках.

В прошлом году число ходатайств о гражданстве выросло по сравнению с 2018 годом более чем на 20 процентов. В 2018 году было подано 746 ходатайств о гражданстве, из них 185 в Идаской префектуре. В 2019 году Департамент полиции и погранохраны получил 909 ходатайств, из них 223 в Идаской префектуре.