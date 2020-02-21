Михаил Кылварт рассказал, когда будет запущена единая билетная система Хельсинки и Таллинна

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в пятницу обсудил с прибывшим в Таллинн мэром Хельсинки Яном Вапаавуори вопросы окружающей среды, открытых данных и идею единого билета на общественный транспорт, сообщает Rus.ERR.
"Хотя работа над единой билетной системой еще не завершена, с апреля мы запустим совместное приложение, при помощи которого можно будет приобрести билеты на общественный транспорт Таллинна и Хельсинки, – отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, по словам которого, в этом созданном эстонской стороной проекте еще есть перспективы для развития.
Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори в ходе встречи с Кылвартом выразил благодарность Таллинну, который занимался развитием системы единого проездного билета.
Между городами заключен договор о сотрудничестве, согласно которому встречи на уровне мэров столиц проходят дважды в год поочередно в Хельсинки и Таллинне. Целью проведения встреч является обсуждение прогресса в конкретных проектах сотрудничества, а также определение новых направлений развития.