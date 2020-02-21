Михаил Кылварт рассказал, когда будет запущена единая билетная система Хельсинки и Таллинна

"Хотя работа над единой билетной системой еще не завершена, с апреля мы запустим совместное приложение, при помощи которого можно будет приобрести билеты на общественный транспорт Таллинна и Хельсинки, – отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, по словам которого, в этом созданном эстонской стороной проекте еще есть перспективы для развития.