Парламент еще одной европейской страны поддержал легализацию эвтаназии

В парламент было внесено пять законопроектов, связанных с этой темой, они получили от 124 до 127 голосов депутатов (всего в португальском парламенте 230 человек). Законопроекты, одобренные парламентом, предусматривают, что эвтаназия может быть совершена, только если пациент достиг 18 лет, если он не страдает психическим заболеванием и если ему приходится терпеть невыносимую боль при отсутствии надежды на излечение.

В 2018 году парламент Португалии уже голосовал по этому вопросу: тогда противники эвтаназии победили с перевесом в два голоса. Вчера перед зданием парламента проходили акции протеста противников легализации эвтаназии. Португалия — довольно консервативная католическая страна, аборты были разрешены здесь только в 2007 году. Несмотря на одобрение парламентом, законопроект об эвтаназии может еще столкнуться с сопротивлением — так, правая партия «Социально-демократический центр — Народная партия» и католическая церковь призывают провести референдум по этому вопросу. Кроме того, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, также придерживающийся консервативных взглядов, может наложить вето на законопроект. Противники эвтаназии призывают вместо ее легализации уделять больше внимания улучшению ухода за неизлечимыми больными.