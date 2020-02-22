ФОТО ⟩ В Вырумаа продается дом необычной формы

Во-первых, дом отлично расположен: до города Выру всего пять минут езды на машине. Во-вторых, участок находится рядом с красивым озером.

Интересный дом в Вырумаа. ФОТО: KV.EE

В просторном доме имеется: гостиная, кухня, спальня и душевая с баней. Из окна гостиной открывается чудесный вид на озеро. На участке находятся яблоневый сад, старый вместительный сарай и садовый домик для проведения гриль-вечеринок.

Интересный дом в Вырумаа. ФОТО: KV.EE