Сб, 22.02.2020
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ФОТО ⟩ В Вырумаа продается дом необычной формы

Huvitava planeeringuga maja Võrus.

ФОТО: KV.EE

Красивые виды и оригинальная планировка - дом неподалеку от Выру ждет новых хозяев, передает Kodustiil

Во-первых, дом отлично расположен: до города Выру всего пять минут езды на машине. Во-вторых, участок находится рядом с красивым озером.

Интересный дом в Вырумаа.

ФОТО: KV.EE

В просторном доме имеется: гостиная, кухня, спальня и душевая с баней. Из окна гостиной открывается чудесный вид на озеро. На участке находятся яблоневый сад, старый вместительный сарай и садовый домик для проведения гриль-вечеринок.

Интересный дом в Вырумаа.

ФОТО: KV.EE

Собственник хочет получить за дом 60 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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