ФОТО ⟩ В Вырумаа продается дом необычной формы

Красивые виды и оригинальная планировка - дом неподалеку от Выру ждет новых хозяев, передает Kodustiil.
Во-первых, дом отлично расположен: до города Выру всего пять минут езды на машине. Во-вторых, участок находится рядом с красивым озером.
В просторном доме имеется: гостиная, кухня, спальня и душевая с баней. Из окна гостиной открывается чудесный вид на озеро. На участке находятся яблоневый сад, старый вместительный сарай и садовый домик для проведения гриль-вечеринок.
Собственник хочет получить за дом 60 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.