Повторение старой истории: маклеры недвижимости против порталов недвижимости

Александр Мазько, представитель девелоперской компании AS NG Eesti, сказал, что от этого страдают небольшие бюро недвижимости и застройщики, которые продают или сдают внаем свои объекты, поскольку City24 повышает цены каждый год.

Он добавил, что крупные бюро недвижимости, вероятно, не смирятся с таким мощным повышением цен и откажутся от своих объявлений.«Маленьким бюро и девелоперским компаниям с относительно небольшим количеством рекламы очень трудно уйти, потому что City24 вместе с KV.ee предотвращают экспорт рекламы на другие порталы с помощью автоматической загрузки XML-фида. А размещение рекламы на нескольких порталах вручную заняло бы слишком много времени, и мы вынуждены "take it or leave it"», - объяснил Мазько.