Повторение старой истории: маклеры недвижимости против порталов недвижимости

Пока размещение на портале City24 одного объявления о сдаче внаем или продаже для небольшого бюро недвижимости стоит 2,45 евро, а начиная с марта эта цена поднимется до 5,9 евро. По сути, за ночь цена увеличится в два раза. Кроме того, вырастет цена пакета PRO. Если ранее он стоил 49 евро и содержал 20 рекламных объявлений, то в марте нужно будет заплатить 59 евро за 10 объявлений.

Александр Мазько, представитель девелоперской компании AS NG Eesti, сказал, что от этого страдают небольшие бюро недвижимости и застройщики, которые продают или сдают внаем свои объекты, поскольку City24 повышает цены каждый год.

«За последние несколько лет City24 поднял цену нашего пакета на 268 процентов. К сожалению, для порталов недвижимости не существует законов свободной рыночной экономики, которая позволила бы сменить поставщика услуг на более дешевого, так как конкурентов мало и разницы между ними немного», - сетует Мазько.

Он добавил, что крупные бюро недвижимости, вероятно, не смирятся с таким мощным повышением цен и откажутся от своих объявлений.«Маленьким бюро и девелоперским компаниям с относительно небольшим количеством рекламы очень трудно уйти, потому что City24 вместе с KV.ee предотвращают экспорт рекламы на другие порталы с помощью автоматической загрузки XML-фида. А размещение рекламы на нескольких порталах вручную заняло бы слишком много времени, и мы вынуждены "take it or leave it"», - объяснил Мазько.

Обычных потребителей это не коснулось

Руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров ответила, что заявление Мазько не соответствует действительности. Она сообщила, что City24 не препятствует движению информации, бюро могут свободно импортировать и экспортировать свою рекламу. Правда, за это надо платить.

По словам Ноппель-Кокеров, хотя пакет PRO становится дороже, можно пользоваться пакетом KULD с ценой объявления 2,5 евро. «Это цена чашки кофе в Таллинне, а средняя цена двухкомнатной квартиры в столице, судя по объявлениям в City24, составляет 116 000 евро», - сказала она.

По ее словам, повышение цены пакета PRO не очень велико. Она обосновала это высказывание следующим образом: «Сегодня на рынке нет другого рекламного канала, который бы предлагал такой же качественный контакт с клиентами за те же деньги. Конечно, можно за небольшие деньги купить большое количество пустых кликов, но Facebook и Google не могут конкурировать с City24 ни по цене, ни по качеству контактов с клиентами».

Кроме того, по словам Ноппель-Кокеров, City24 вложил значительные средства в качество обслуживания. В начале февраля они выпустили новую мобильную страницу. «В то же время мы по-прежнему поддерживаем старое решение для обычных пользователей и маклеров. Это оказывает прямое влияние на производственные затраты», - отметила она, добавив, что затраты на рабочую силу в IT-секторе также резко возросли.

Olgu öeldud, et hinnatõus puudutab ainult ärikliente. Tavalise inimese jaoks, kes oma korterit üürima või müüma hakkab, kehtib endiselt vana hinnakiri, mida pole muudetud alates 2018. aasta augustist.Скажем так: повышение цен влияет только на бизнес-клиентов. Для обычного человека, который сдает внаем или продает свою квартиру, по-прежнему действуют старые расценки, которые не менялись с августа 2018 года.