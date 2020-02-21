В Германии из-за угроз ультраправых взяты под охрану важные объекты

МВД Германии считает терактом убийство девятерых человек, совершенное в среду вечером в двух кальянных в городе Ханау неподалку от Франкфурта-на-Майне. Правоохранительные органы называют подозреваемого как "Тобиас Р" и отмечают, что у него были радикальные расистские взгляды.

"Угроза безопасности со стороны правого экстремизма, антисемитизма и расизма очень высока", - сказал Зеехофер. Он добавил, что это "самая большая угроза безопасности, которая стоит перед Германией".

В четверг вечером десятки тысяч человек во многих немецких городах почтили память погибших. На открытии Берлинского международного кинофестиваля была проведена минута молчания. Пресса и общественность призывают власти Германии активнее бороться с угрозой ультраправого экстремизма.

Подозреваемый в совершении теракта, 43-летний Тобиас Р., который был найден мертвым в своей квартире рядом с телом своей 72-летней матери вскоре после бойни в Ханау, увлекался агитационными материалами расистского содержания. Он размещал в интернете посты, раскрывающие его "глубоко расистские взгляды", заявил федеральный прокурор Германии Петер Франк.

Стрелок целенаправленно избрал своей мишенью кальянные, где собираются курды, турки и другие приезжие, и, расстреляв несколько посетителей в одном месте, поехал на машине в другое, где также убил несколько человек. Среди его жертв - курды, имеющие немецкое гражданство, а также граждане Турции, Боснии, Румынии и Болгарии.

Полиция считает, что после этого экстремист отправился к себе домой, застрелил свою пожилую мать и после этого покончил с собой.

Ассоциация курдов Германии заявила, что власти Германии не способны "решительно противостоять ультраправым организациям и ультраправому терроризму".

Мусульманская организация Германии KRM также призвала правительство к более активным действиям. KRM в течение многих месяцев просила официальные органы выразить четкую позицию против исламофобии, говорится в заявлении организации.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала расизм ядом, отравляющим общество, в то время как президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер посетил одну из церемоний поминовения убитых и заявил, что правительство "не запугать" экстремистскими вылазками.

До того как пойти на массовое убийство, житель Ханау Тобиас Р. размещал в сети ряд ксенофобских материалов и видео. В частности, он заявлял, что приезжих из Турции, Израиля и еще 18 стран надо уничтожать, передает агентство Франс Пресс.