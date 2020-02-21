Пт, 21.02.2020
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Молодой французский эстремал пытался незаконно попасть из Эстонии в Россию

Politsei sai eile teate, et Pärnus Mai tänaval varastati kaks jalgratast.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

В прошлом году пограничники Идаской префектуры зафиксировали семь попыток нелегального пересечения государственной границы, в одном их случаев гражданин Франции хотел попасть в Россию, сообщает портал Rus.ERR.

23-летний француз спланировал с помощью Google Maps велосипедный маршрут из Франции в Россию и за месяц проехал Германию, Польшу, Литву, Латвию, добравшись в итоге до Эстонии.

Путешественник не смог четко объяснить пограничникам, когда и в каком месте он пересек границу с Латвией, но его путь закончился 2 июля возле реки Нарва, где он пытался незаконно пересечь границу и попасть в Россию.

Он объяснил пограничникам, что поскольку он любит экстремальные приключения и культуру России, то решил попасть туда именно таким способом.

Согласно обнаруженной у француза карте, он собирался доехать через Санк-Петербург до Москвы оттуда он планировал поехать в Минск, а потом в Киев или сразу собирался направиться в Киев.

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