Пт, 21.02.2020
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Галерея ⟩ Таллиннcким памятникам ко Дню независимости повязали сине-черно-белые шарфы

Около десятка памятников государственным и культурным деятелям в районе Кесклинн были украшены ко Дню независимости сине-черно-белыми шарфами.

Шарфы украшают памятники Яану Поска, Йохану Питке, Антону Хансену Таммсааре, Амандусу Адамсону, Яану Коорту, Марие Ундер, Вольдемару и Эльфриде Лендер. Также шарфом украсили скульптуру Линды.

«Этим шагом мы хотим продолжить красивую традицию, когда в 2018 году к юбилею Эстонской Республики по всей стране сине-черно-белыми шарфами и шапочками были украшены множество скульптур. В центре Таллинна множество памятников известным государственным и культурным деятелям и поэтому мы решили символически выразить им благодарность и украсить их сине-черно-белыми шарфами», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

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