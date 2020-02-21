Галерея ⟩ Таллиннcким памятникам ко Дню независимости повязали сине-черно-белые шарфы

«Этим шагом мы хотим продолжить красивую традицию, когда в 2018 году к юбилею Эстонской Республики по всей стране сине-черно-белыми шарфами и шапочками были украшены множество скульптур. В центре Таллинна множество памятников известным государственным и культурным деятелям и поэтому мы решили символически выразить им благодарность и украсить их сине-черно-белыми шарфами», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.