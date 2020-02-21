Популярный европейский лоукостер вводит возможность покупки билетов за криптовалюту

В интервью местному бизнес-изданию генеральный директор Norwegian Block Exchange Стиг Кьос-Матисен рассказал, что его криптовалютная торговая платформа успешно разработала платежную инфраструктуру, которая позволит клиентам Norwegian Air приобретать билеты за цифровые валюты. «С нашей стороны все готово для запуска», – сказал он.

NBX планирует представить новую функцию для норвежских клиентов в конце этого года. Биржа начала работу для пользователей бета-версии в сентябре прошлого года и теперь открыла регистрацию для всех.

Отметим, что с целью сокращения расходов и для повышения лояльности клиентов, авиакомпании все чаще прибегают к внедрению блокчейна и криптовалют. В августе прошлого года стало известно, что Etihad Airways использует блокчейн-платформу Winding Tree для усовершенствования работы своих внутренних информационных систем.