До и после: старый комод, яркие обои, немного смекалки и помощь профи

Руководит процессом Саша Мершиев - российский декоратор, дизайнер интерьера, владелец мастерской MERSHYHOME.

Нам понадобятся:

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

- собственно комод;

- новые ручки;

- остатки обоев;

- грунтовка на водной основе;

- клей для обоев;

- краска цвета фона обоев;

- карандаш:

- линейка;

- ножницы;

- кисти;

- воск для мебели;

- распылитель.

А теперь перейдите по ссылке и следуйте пошаговым инструкциям с иллюстрациями. Все предельно четко и понятно.

У вас должно получиться вот так:

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru