Сб, 22.02.2020
Интересно, способны ли мы найти и делать что-то, что у нас, стран Евросоюза, выходило бы лучше, чем у Китая и Америки? Кейт Пентус-Розиманнус
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • До и после: старый комод, яркие обои, немного смекалки и помощь профи

До и после: старый комод, яркие обои, немного смекалки и помощь профи

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Остатки обоев, немного краски и пошаговые инструкции от InMyRoom. Вот все, что нужно, чтобы превратить старый комод в настоящий арт-объект.

Руководит процессом Саша Мершиев - российский декоратор, дизайнер интерьера, владелец мастерской MERSHYHOME.

Нам понадобятся:

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

 - собственно комод; 

- новые ручки; 

- остатки обоев; 

- грунтовка на водной основе; 

- клей для обоев;

- краска цвета фона обоев; 

- карандаш: 

- линейка; 

- ножницы; 

- кисти; 

- воск для мебели; 

- распылитель.

А теперь перейдите по ссылке и следуйте пошаговым инструкциям с иллюстрациями. Все предельно четко и понятно. 

У вас должно получиться вот так: 

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Обязательно обратите внимание на ссылки к похожим по тематике статьям внизу! Там тоже много интересного! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ