От коронавируса впервые скончались двое граждан страны Евросоюза

Сначала поступила информация о смерти 78-летнем итальянце. По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, мужчина 10 дней находился на лечении в одной из больниц в области Венето, сообщает DW.com.

Не менее 14 случаев заражения COVID-19 выявлено в соседней области - Ломбардии. Власти региона распорядились отменить общественные мероприятия и по меньшей мере на неделю приостановить деятельность школ, спортивных центров, баров и дискотек в ряде городов.

В субботу стало известно, что в Италии от коронавируса COVID-19 скончался еще один человек. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает итальянское информагентство ANSA. По его информации, речь идет о женщине, смерть которой наступила на севере области Ломбардия. Представитель итальянского ведомства по делам гражданской обороны сообщил, что в Ломбардии зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, а в соседней области Венето - два.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заверил, что власти подготовились к вспышке и примут "строгие меры предосторожности". У итальянцев "нет необходимости беспокоиться", подчеркнул политик.

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